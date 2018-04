Meer cijfers bij Peugeot

Door: BV

A

l sinds 1929, bij de introductie van de 201, wordt de driecijferige typeaanduiding bij Peugeot gebruikt voor de aanduiding van de modellen. Het eerste cijfer duidt daarbij de plaats van het model binnen het gamma aan, het tweede cijfer is altijd een ‘0’ en vormt de link met het derde cijfer dat staat voor de generatie van het model. Om aan de steeds variërende vraag van de klanten te voldoen, werd dit identificatiesysteem in het verleden uitgebreid met letters voor de benoeming van varianten van hetzelfde model, met sterke uiterlijke overeenkomsten, zoals de CC (de Coupé-Cabriolet) of de SW (de break). In de toekomst zal Peugeot echter gloednieuwe modellen aan haar gamma toevoegen, die wel gebaseerd zijn op reeds bestaande families (het eerste cijfer), maar niet omschreven kunnen worden als een variant op een bestaand model met een duidelijk gemeenschappelijk design.

Om die specifieke modellen duidelijk te kunnen typeren zullen ze een nummer met vier, in plaats van drie, cijfers toegewezen krijgen. De constructeur experimenteerde reeds met deze aanpak op de 4002 die werd voorgesteld in het kader van de 2de Peugeot designwedstrijd in 2003. De nieuwe modellen zullen een dubbele, versmolten nul in het midden krijgen. Op het Autosalon van Parijs zal Peugeot het eerste model met de nieuwe benaming, de 1007, presenteren. Die krijgt een monovolume-architectuur en is gebaseerd op de Sésame concept die in 2002 werd voorgesteld.