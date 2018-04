Fiat Panda volgens Alessi

Door: BV

p de Triennial in Milaan is de Fiat Panda Alessi te zien. Het Italiaanse ontwerphuis, dat zich voornamelijk bezighoud met het vormgeven van gebruiksvoorwerpen, nam immers de kleine Fiat onder handen. Grote structurele wijzigingen zijn er niet, maar het kleurenschema werd zowel binnen als buiten grondig onder handen genomen. De Panda krijgt een koetswerklak met twee kleuren, aangepaste wieldoppen en tal van aangepaste details, zoals het logo, de deurklinken en het radiatorrooster.

De binnenzijde werd grondiger onder handen genomen. Er is een in het oog springende kleurwijziging voor de zetelbekleding, maar ook het dashboard kreeg een andere tint. Helemaal nieuw is het grafische deel van het instrumentenbord, de versnellingspook en de centrale tunnel. Op de zonnekleppen kunnen voortaan korte berichtjes neergeschreven worden. Het meest praktische item is echter het “cargo-system” in de kofferruimte. Twee extra kleppen zorgen er immers voor dat de bagageruimte van de kleine Fiat bij het neerklappen van de achterbank een vlakke vloer krijgt, met een extra opbergcapaciteit onder de afdekpanelen.