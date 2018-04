Nu ook opfrisbeurt voor MG ZS

Door: BV

over gaf eerder al informatie vrij over de facelift van de 45 en de ZS kan dus niet achterblijven. Beide modellen krijgen identieke hertekende lichtunits, vooraan met dubbele optieken achter helder afdekglas, maar de MG heeft recht op specifieke bumpers met vooraan een opvallende luchthapper en een agressievere grille. De kofferklep is ook geheel nieuw en is bij alle uitvoeringen voorzien van een lipspoiler. De topuitvoering, ZS 180, krijgt standaard nieuwe lichtmetalen velgen die optioneel te verkrijgen zijn op de andere uitvoeringen, een verbreed spoor om de wegligging naar een hoger peil te tillen, bredere wielkasten en dorpels en ventilatieopeningen in de spatborden.

Een opfrisbeurt van het interieur was broodnodig en ook dat komt er nu. Het dashboarddesign is nieuw met ronde ventilatieopeningen, er is een middenconsole met soft-touch schakelaars, de bedieningshendels aan de stuurkolom zijn opgewaardeerd en dan hebben we nog de noodzakelijke aanpassingen aan de inlegpanelen in de portieren en de bekledingsstoffen voor de zetels. Het dashboard krijgt een ‘Technical Grey’-afwerking.