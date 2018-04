Rover 45 nieuwe stijl

Door: BV

over gaat de 45, die eigenlijk al in 1995 werd gelanceerd als Rover 400, voor een tweede maal opfrissen. De eerste facelift dateert van ’99, toen ook de benaming 45 werd geïntroduceerd. Aan de buitenzijde zal het nieuwe model herkenbaar zijn aan de nieuwe koplampen met dubbele optieken achter glad afdekglas, strakker vormgegeven voor- en achterbumpers, een meer in het oog springende grille, een hertekende kofferklep (met een subtiel spoilertje) en nieuwe lichtmetalen velgen. Aan de binnenzijde wordt de levensduur van het model verlengd met een geheel nieuw dashboard, een modern instrumentarium, andere centrale console, hertekende stoelen en de noodzakelijke aanpassingen van de gebruikte kleuren en stofjes. Later deze maand zou Rover meer informatie en beelden vrijgeven.