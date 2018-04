Citroën C3 Pluriël nu ook als diesel

Door: BV

eze maand nog zal Citroën het gamma motoren voor de C3 Pluriël uitbreiden met een dieselversie. Tot op heden was het model enkel verkrijgbaar met een 1.4l of 1.6l benzinemotor.

Citroën rust de C3 Pluriël uit met de 1.4l HDi-motor die bij de C3 al goed is voor 49% van de verkopen in België en het Groothertogdom Luxemburg. Die ontwikkelt 70pk bij 4.000t/min en 150Nm koppel bij 1.750t/min. De krachtbron wordt gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak. De combinatie is tot 158km/u snel en heeft 20sec nodig om vanuit stilstand naar 100km/u te accelereren. Het verbruiksgemiddelde voor de gemengde cyclus bedraagt 4,5l/100km. Met een prijskaartje van € 16.850 komt de diesel tussen beide benzineversies in te liggen.

Citroën verrijkt tegelijk de beschikbare koetswerkkleuren voor het model met Panamablauw, een onuitgegeven kleur die specifiek is voor het model. Aan de binnenzijde wordt het aanbod vervolledigd met een Leder Pack. Dat omvat een combinatie van donkergrijs en oranje leder voor de zetelbekleding, een met zwart leder overtrokken stuurwiel, een instrumentenpaneel met specifieke decoratie, aangepaste tapijten en met leder afgewerkte armsteunen en handgrepen. Het kost € 1.300.