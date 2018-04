De nieuwe Audi A6 in detail

Door: BV

H

et autosalon van Genève was voor Audi het podium voor de wereldpremière van de nieuwe A6. Een auto die volledig opnieuw werd bedacht, uiteraard zonder het Audi-erfgoed te verloochenen. De nieuwe A6 wordt met een lengte van 4,92m overigens 12cm langer dan zijn voorganger en dat is haast een klasse verschil. De breedte van 1,86m vertegenwoordigt een toename van 4,5cm. De koetswerkverhoudingen zijn klassiek voor een berline, maar door gebruik te maken van een lage vensterlijn en een bolle coupé-achtige daklijn wordt een spanningsveld gecreëerd dat vaart en beweging uitstraalt. Een nieuw stijlelement voor Audi is het gebruik van bolle en holle staalvlakken, wat een voor een subtiele wisselwerking zorgt tussen schaduw- en lichtzones. De sterk gewelfde motorkap suggereert kracht voor de motoren die eronder schuilgaan. Het trapeziumvormige radiatorrooster is het nieuwe “Audi-gezicht” en werd voor de eerste maal geïntroduceerd op de twaalfcilindermodellen van vlaggenschip A8. Achter het heldere afdekglas van de koplampen schuilt optioneel actieve, adaptieve (meesturende) verlichting in combinatie met Xenon Pluskoplampen en daglichten. Standaard beschikt de A6 over conventionele achterlichten. Units met LED-technologie, die 80% minder stroom verbruiken, zijn op de meeste versies beschikbaar tegen een meerprijs.

Het interieur wordt gedomineerd door een geheel nieuwe, brede en hoge middenconsole. Een element dat Audi nog niet eerder liet zien. Dat grote instrumentenblok neigt aan de buitenzijde licht naar de bestuurder toe. Dat benadrukt de sportiviteit en bevordert de zichtbaarheid van elementen als het ingebouwde kleuren-LCD. Het instrumentenbord bevat klassieke wijzerplaten in de vorm van een liggende druppel. De snelheidsmeter en de toerenteller vinden een plaats in het brede gedeelte en de punt wordt gebruikt voor de koelvloeistoftemperatuur en het brandstofpeil. Het centrum van het nieuwe drie- of vierspakige (naar keuze) stuurwiel verwijst naar de vorm van het radiatorrooster. De middenconsole en de armsteun zijn ruim bemeten, wat enkel mogelijk was door Audi’s keuze voor een elektromechanische handrem. Achter de versnellingspook zit de bedieningsterminal van de MMI-interface die op de A6 in drie verschillende versies beschikbaar is. Omdat de wielbasis met 8,3cm toenam tot 2,84m is er sowieso meer beenruimte beschikbaar. Die werd verdeeld over de voor- en achterbank. Voor de zetelbekleding zijn, afhankelijk van de gekozen zetels, drie stoffen en drie leersoorten verkrijgbaar. Het leder zelf is verkrijgbaar in zes kleuren. Trendy aluminium sierstukken worden gebruikt voor het dashboard, de deurpanelen, de rand rond de tellers en een groot aantal kleinere details. Personaliseren kan desgewenst met inlegplaatjes uit wortelnotenhout of gevlamd berken. De kofferruimte wordt spectaculair veel groter dan die van de uittredende A6. Zowel de voorwielaangedreven als de quattro-modellen hebben recht op 546l kofferruimte. Dat is een toename van 116l. De achterbank is in ongelijke delen neerklapbaar.

De aftrap maakt de A6 met vijf motoren die allen nieuw of vernieuwd zijn. Helemaal bovenaan het gamma prijkt de 4.2l V8 die debuteerde in de Audi S4. Die motor levert 335pk en 420Nm. Voldoende voor een -uiteraard begrensde- topsnelheid van 250km/u. 6,1sec is voldoende om 100km/u op de teller te krijgen. Deze krachtbron wordt steeds gekoppeld aan een Tiptronic-automaat. Een wereldpremière is de 3.2l V6 met directe brandstofinjectie. Die is goed voor 255pk en 330Nm. Audi combineert die met een handbediende zesbak en voorwielaandrijving. De topsnelheid wordt ook hier door de begrenzer bepaald. De sprint kan in 6,9sec. De optionele quattro-uitvoering met Tiptronic laat identiek hetzelfde cijfermateriaal optekenen. Van het nieuwe aluminium motorblok van de 3.2 werd ook meteen een 2.4 afgeleid. Deze “kleine” V6 tekent voor 177pk en 230Nm. De A6 2.4 wordt aanvankelijk enkel geleverd met een handgeschakelde zesbak en voorwielaandrijving. De Multitronic-automaat met continu variabele transmissie zal tijdens de tweede jaarhelft beschikbaar worden. 231km/u is de topsnelheid en de acceleratie van 0 naar 100km/u wordt in 8,9sec afgerond.

Dieselrijders worden op hun wenken bediend door de 3.0TDI. In ons land ontwikkelt die om fiscale redenen niet meer dan 211pk. De koppelkromme piekt bij 450Nm. Deze quattro haalt 237km/u en overschrijdt de kaap van 100km/u al na 7,6sec. De instap-oliestoker wordt de reeds gekende 2.0TDI viercilinder. 140pk en 320Nm zorgen in combinatie met een handgeschakelde zesbak en voorwieltractie voor een acceleratiecijfer naar 100km/u van 10,1sec een top van 208km/u.

Voor het onderstel doet Audi beroep op beproefde oplossingen. De voortrein heeft vier aluminium geleidingsarmen per wiel en de aan de A8 ontleende achtertrein maakt gebruik van trapeziumvormige draagarmen en een bovenliggende dwarsdrager. Vanaf 2005 zal een adaptieve pneumatische ophanging beschikbaar zijn. De stuurinrichting is van het type “Servotronic”, wat betekend dat het model is uitgerust met een snelheidsafhankelijke hydraulische bekrachtiging. De remsystemen worden uiteraard aangepast op basis van het beschikbare motorvermogen, maar ook de basismotorversie heeft al recht op 16” remmen, terwijl de 4,2l V8 17” remmen krijgt. De diameter van de voorste remschijven bedraagt 314mm op de 2.4V6 en 2.0TDI, 321mm op de 3.2V6 en 3.0TDI en 347mm op de 4.2l V8. Achteraan zijn de schijven steeds 302mm groot, behalve bij de V8, waar de diameter achteraan 330mm bedraagt.

Alle A6 van de nieuwe generatie zullen beschikken over het nieuwste Bosch stabiliteitsprogramma; ESP 8. Dat omvat de antiblokkeerfuncties voor de remmen, de elektronische remkrachtverdeling, hydraulische remversterking en rembekrachtiging bij een noodstop. In combinatie met de regeling van het giermoment, vormen de antislipsystemen ASR en EDS de basis voor de stabiliteitscontrole. Het ESP-systeem is in twee fasen uitschakelbaar. De stijfheid van het koetswerk ging er ten opzichte van zijn voorganger met 34% op vooruit. Dat bevordert het rijgedrag en trilcomfort en levert een hogere passieve beschermingsgraad bij ongelukken. Frontale airbags met twee activeringsmodi, zij-airbags en gordijnachtige hoofd/schouder-zij-airbags vangen de inzittenden op samen met vijf hoofdsteunen en driepuntsgordels met pyrotechnische spanners en spankrachtbegrenzers.

De opvallendste items uit de optielijst zijn de uitbreidingen op de MMI-interface, sportzetels, “Comfort plus” klimaatregeling met extra functies; DVD-navigatiesyteem, sportzetels, een sportonderstel, een startsysteem zonder sleutel en een bandendrukcontrolesysteem. Audi groepeert ook een aantal opties in de Kits “Must”, “Corporate” en “Executive”. Standaard is elke A6 uitgerust met bumpers in koetswerkkleur, een dubbele uitlaat, getinte ruiten, een centrale armsteun, een met leder bekleed stuur, schakelpookknop en Őmof, elektronische airco en elektrisch bediende ruiten en spiegels.

De A6 2.0TDI wordt de goedkoopste met een prijskaartje van € 33.000, op de voet gevolgd door de 2.4 benzine die ten minste € 35.600 moet opbrengen. De 3.2V6 gaat voor minimaal 41.700 over de toonbank terwijl de zwaarste dieselversie, de 3.0TDI voor € 44.200 van eigenaar wisselt. Deze laatste beschikt standaard wel over de quattro aandrijflijn. De vierwielaangedreven 3.2V6 moet € 47.400 opbrengen. De 4.2l V8 quattro torent met een prijskaartje van € 61.900 boven de rest uit.