Snelle Ford Transit Connect

n ons eigenste Lommel knutselde een team van ingenieurs de Ford Transit Connect X-Press in elkaar. Een radicale bestelauto die wordt aangedreven door de 215pk en 310Nm sterke 2.0l viercilinder-in-lijn turbomotor van de Focus RS. De krachtbron wordt gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak met herziene verhoudingen. Het showmodel moet daarmee in staat zijn een topsnelheid van 210km/u te halen. De spurt naar 100km/u zou in minder dan 7sec af te werken zijn. De remmen en de uitlaatlijn zijn aan de sportieve aspiraties aangepast. Uiterlijk zichtbare kenmerken zijn de 18-duims lichtmetalen velgen en een 7cm verlaagde rijhoogte. Binnenin werden onder meer een startknop, kuipzetels en een rolkooi aangebracht.