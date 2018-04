Ford Transit diesel krachtiger dan ooit

Door: BV

p de Commercial Vehicle Show in het Engelse Birmingham stelt Ford twee nieuwe dieselmotoren voor in het Transit-gamma. De 125pk 2.4TDCi Duratorq verdwijnt uit het aanbod ten voordele van twee nieuwe varianten met 115pk en 137pk, beiden gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. De eerste variant ontwikkelt met 285Nm evenveel koppel als de 125pk-versie die hij vervangt, maar verbruikt minder. De 137pk versie levert 375Nm. 210Nm daarvan is al vanaf 1000t/min. ter beschikking. Deze laatste versie maakt gebruik van hetzelfde motorblok en cilinderkoppen als voorheen, maar werd ingrijpend gewijzigd om het vermogen te verhogen en het geluid, de trillingen en de ruigheid te beperken. Beide motoren worden geleverd in combinatie met achterwielaandrijving. Een 90pk sterke diesel die de voorwielen aandrijft, fungeert als instapmodel. Het model is beschikbaar met twee nieuwe achterassen voor het zware werk met een ratio van 3,77 en 4,27, waardoor het voertuig gemakkelijker aan de behoeften van de klant kan worden aangepast.

Met deze uitbreiding van het gamma wil Ford inspelen op de uiteenlopende eisen van de klanten. Deze 2.4l turbodieselmotoren moeten zich onderscheiden door hun soepelheid, een lager gebruik (vanaf 8,3l/100km voor de 115pk en 8,9l/100km voor de 137pk) en de aan belang groeiende prestaties. 30% van de Europese bestelwagenverkoop is immers bestemd voor koerier- en postorderbedrijven die hun pakjes snel ter plaatse moeten hebben.