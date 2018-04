Officieel: BMW 1-Reeks

Door: BV

p het Autosalon van Parijs, in september, zal BMW de 1-Reeks voorstellen, maar de Duitsers hebben nu al de eerste gegevens vrijgegeven.

De 1-Reeks wordt 24cm korter dan de huidige berline van de 3-Reeks, met een lengte van 4,23m. Ontwerper Chris Bangle tekende deze compacte vijfdeurs in de nieuwe BMW-stijl. Een lange wielbasis, korte overhangen, een lage daklijn en typische knik in de achterstijlen in combinatie met de flame-surfacing technologie voor de strak gelijnde koetswerkpanelen. Vooraan de lange motorkap vinden we karakteristieke snuit met niertjes en dubbele schijnwerpers. De achterklep geeft toegang tot een moduleerbaar bagagecompartiment van 330 tot 1150l. De koets is uitzonderlijk stijf en zeer aërodynamisch; de Cx-waarde bedraagt slechts 0,29.

BMW belooft dynamische rijeigenschappen, uitzonderlijk zitcomfort en karakteristiek rijplezier. Dat wordt bekomen door de layout met de motor vooraan en de aandrijving op de achteras, de op de hoeken geplaatste wielen en een ideale gewichtsverdeling. Die werd verkregen door gebruik te maken van een gesofisticeerde aluminium vooras en een vijfarmige achteras. Onder de kap komen in eerste instantie vier motoren met een vermogen tussen 115 en 163pk. De instapper wordt de 116i met 115pk. Benzinerijders kunnen ook nog opteren voor de 120i met 150pk. De overige twee motoren zijn diesels; de 118d met 122pk en de 120d met 163pk. Al deze motoren voldoen aan de Euro IV-norm. De 116i krijgt standaard een handgeschakelde vijfbak, alle andere combinaties krijgen een verhouding extra. In het slechtste geval haalt de 1 100km/u na 10,8sec en een top van 200km/u. De 120i heeft voor dezelfde oefening 8,7sec nodig en haalt 217km/u. De diesels spurten naar 100 in 10,0sec en 7,9sec en halen een top van respectievelijk 201km/u en 220km/u. De verbruikscijfers voor de gemengde cyclus van 100km bedragen 7,5l en 7,4l voor de 116i en 120i en 5,6l en 5,7l voor de 118d en 120d.

De 1-Reeks zal gebouwd worden in het Duitse Regensburg en zou nog dit jaar, in de herfst, gecommercialiseerd worden.