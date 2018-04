Extreme BMW 7-Reeks van G-Power

Door: BV

e Duitse tuner G-Power nam de BMW 7-Reeks onder handen en het resultaat is de G-Power G7 7.1 Higline. De sowieso al niet onbescheiden 6-liter V12 werd door G-Power uitgeboord tot een inhoud van 7,1l. Naast die aanpassing aan het motorblok werden ook de klepstoters, nokkenassen, de uitlaat en de remmen onder handen genomen. Het resultaat is een vermogensopbrengst van 530pk en 740Nm. De aangepaste luxelimousine haalt daarmee 100km/u na 5,0sec en, omdat de begrenzer uit de programmacode werd verwijderd, een topsnelheid van niet minder dan 315km/u.

Bij G-Power staat ook een aangepaste 745i in de catalogus. Die kreeg een compressor en levert daardoor 500pk en 700Nm. Deze V8 is dan ook nauwelijks trager dan de atmosferische 7.1l; de kaap van 100km/u wordt slechts een tiende later gerond en de top bedraagt 300km/u. De transformatie wordt in beide gevallen gecomplementeerd door een in de windtunnel geteste set koetswerkaddenda en een ophanging die vooraan 25mm en achteraan 20mm werd verlaagd. De BMW G-Power kost af-fabriek € 214.000.