MG XPOWER SV-R: met 400pk

G Sport & Racing heeft een krachtigere versie aangekondigd van de MG XPOWER SV; de SV-R. Onder de lange motorkap vooraan schuilt in dit geval een 5.0-liter-versie van de geheel uit aluminium vervaardigde V8 motor met 32 kleppen en dubbele bovenliggende nokkenassen. Deze krachtbron presteert met een maximumvermogen van 410pk en 510Nm koppel aanzienlijk beter dan de 4,6l V8 van de SV. Die houdt het immers op 320pk en 410Nm.

De wagen, die in samenwerking met de V8 tuningspecialist Sean Hyland is ontwikkeld, haalt in combinatie met een handgeschakelde bak 100km/u in niet eens 5 seconden en kan tot 282km/u snel zijn. Een automatische versnellingsbak zal optioneel zijn. Om de SV-R in toom te houden is de bolide uitgerust met grotere Brembo remschijven. Een achtervleugel, nieuwe lichtmetalen velgen en specifieke uitrustingsdetails zullen het model onderscheiden van zijn minder krachtige broer. Uiteraard kan de SV-R beschikken over een op de F1 geïnspireerde carbon composiet carrosserie, een voor racedoeleinden ontwikkeld chassis met dubbele wishbones, op afstand te controleren telemetrie en een veiligheidsharnas, want ook de SV heeft daar recht op.