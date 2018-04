smart forfour diesel bestelbaar

Door: BV

ls de forfour op 24 april aanstaande in ons land gelanceerd wordt zullen enkel de 1.3 en 1.5 benzine verkrijgbaar zijn. Een 1.1 volgt in juli en in september komen de dieselvarianten, die echter nu al besteld kunnen worden.

De forfour krijgt twee versies van een 1.5l driecilinder common-rail dieselmotor onder de kap. De eerste beschikt over 68pk en 160Nm, de tweede is 95pk en 210Nm sterk. Met de minst krachtige variant zal de forfour tot 160km/u snel zijn. De cdi met 95pk houdt het pas bij 180km/u voor bekeken. De Belgische prijzen bedragen respectievelijk € 14.160 en € 15.850.