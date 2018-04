Nieuwe 1.9TDI voor Audi A4

Door: BV

udi stuurt de 100pk sterke 1.9TDI basisdiesel voor de A4 op pensioen. In plaats daarvan komt een nieuwe 1.9TDI die voldoet aan de Euro IV-norm. Die is 115pk en 285Nm sterk; 15pk en 45Nm meer dan de motor die hij vervangt. Daardoor is de nieuwe instapdiesel wat vinniger. De acceleratie naar 100km/u is met 11,2sec bijna een volle seconde sneller en de topsnelheid van 201km/u is 6km/u meer dan voorheen. Aan de uitrusting werd niet geraakt.

De uitvoering is meteen beschikbaar voor de prijs van € 24.050 voor de Berline en € 25.750 voor de Avant.