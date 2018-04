Zesbak voor 807 2.2HDi

Door: BV

a de 607 krijgt nu ook de 807 met 2.2 HDi-motor een mechanische zesversnellingsbak in plaats van een bak met vijf verhoudingen. Deze ML6C heeft een grotere schakelprecisie zodat er sneller en zachter mee op- en teruggeschakeld kan worden. De eerste en tweede versnelling zijn driedubbel gesynchroniseerd en de derde is, net als de achteruit, geheel gesynchroniseerd.

Door de compacte constructie kon de draaicirkel behouden blijven, terwijl de dynamische eigenschappen erop vooruit gingen. De combinatie met de 2179cc common-rail diesel met turbo met variabele geometrie en vier kleppen per cilinder haalt 100km/u na 13,8sec. De top bedraagt 180km/u. Verbetering zit er vooral in de tussenacceleraties. Zo duurt de acceleratie van 80 naar 120km/u nog 13,3sec in plaats van 13,6 voorheen. Het verbruiksgemiddelde daalt een deciliter naar 7,3l/100km.

Peugeot voert tegelijk enkele aanpassingen door aan de uitrusting van de 807. Versies met afwerkingsniveau SV zijn voortaan voorzien van lichtmetalen 16-duimsvelgen en een interieurbekleding in een combinatie van fluweel en Alcantara.