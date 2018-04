Ford GT 550pk en 678Nm sterk

Door: BV

F

ord’s supersportwagen, de GT, wordt uiteindelijk 550pk sterk. Daarmee levert de 5,4l V8 50pk meer dan bij vorige schattingen en kan de krachtbron met dubbele bovenliggende nokkenas en turbo bogen op een vermogensopbrengst boven de magische grens van 100pk per liter. Het koppel bedraagt 678Nm.

Een vooraanstaand Amerikaans automagazine wist met de GT de spurt naar 60Mph (96km/u) af te klokken in 3,3sec. De eerste 400m vanuit stilstand namen slechts 11,6sec in beslag. De teller duidt dan reeds 206km/u aan.

Intussen meldt de constructeur ook dat de Europese klanten zijn geselecteerd. Uiteindelijk zullen niet 80, maar 101 GT’s naar Europa worden geëxporteerd. Een aantal dat werd gekozen omdat van de oorspronkelijke GT40 Le Mans-winnaar in Europa ook 101 exemplaren werden geproduceerd. Het prijskaartje van de GT bedraagt USD 139.995 exclusief belastingen. In Europa komen daar nog supplementen bij voor het transport en de homologatie. De lijst gelukkige kopers is vertrouwelijk.