Seat Ibiza FR verkrijgbaar

egin dit jaar stelde Seat de Ibiza FR voor als prototype. Vanaf heden is het model verkrijgbaar. Het is de meest sportieve variant uit het Ibiza-gamma en is verkrijgbaar met een 150pk sterke 1.8l turbo benzinemotor en een 130pk sterke 1.9TDI. De benzine heeft recht op 5 versnellingen, terwijl de TDI een zesbak krijgt. De benzine is de snelste; 100km/u staat na 8,4sec op de teller en de top bedraagt 216km/u. De TDI haalt 100km/u in 9,3sec en is 208km/u snel.

Tot de specifieke uitrusting van de FR horen 16-duims lichtmetalen velgen, buitenspiegels in aluminiumkleur, aangepaste voor- en achterlichten, een tweekleurig dashboard, lederen stuur, specifiek interieur, dubbele sportuitlaat, grille met honingraatstructuur, tractiecontrole en een dubbele sportuitlaat. De 1.8 turbo is verkrijgbaar van € 16.390. De diesel moet € 16.990 opbrengen. Een zo goed als verplichte optie is het veiligheidspack. Dat bestaat uit een snelheidsregelaar en stabiliteitscontrole. Seat biedt dat immers aan voor één enkele euro.