Heropstanding Rover V8

Door: BV

n Genève toonde Rover naast de opgefriste 75 ook meteen de nieuwe topper uit het gamma. Die krijgt een V8-motor onder de kap. Het is de eerste V8 in de catalogus sinds 1986. Daarvoor maakten achtcilinders net geen 20 jaar onafgebroken deel uit van het Rover-aanbod.

De 75 V8 is gebaseerd op de achterwielaangedreven MG ZT, die vorig jaar gelanceerd werd, maar het chassis dat oorspronkelijk een voorwielaangedreven Rover 75-onderstel was, werd eens te meer gereviseerd om meer comfort te bieden. Het uiterlijk krijgt specifieke koplampen en een opvallende diep uitgesneden dubbele grille met een stijlvolle chroomrand. Behalve aan de nieuwe Audi A6, die toevallig een gelijkaardige configuratie heeft, moet die vooral doen denken aan de Rover P5B. Andere aanpassingen zijn discreet; V8-badges, een aangepaste uitlaatlijn en grotere lichtmetalen velgen.

Het interieur werd verfraaid met nog meer hout, op het stuur bijvoorbeeld, fijn leder voor de zetels, de deurpanelen, de versnellingspook en de handremhendel, dikke tapijten en een aantal exclusieve opties. Zo is de V8 bijvoorbeeld te krijgen met TV met teletext, een DVD-wisselaar, GPS en een Harman Kardon geluidsinstallatie.

De V8 onder de kap is van Ford-origine, heeft een inhoud van 4,6l en levert -naar Amerikaanse gewoonte- een eerder bescheiden vermogen van 260pk, maar de motor is wél soepel en koppelrijk. Tot 410Nm levert de in lengterichting geplaatste krachtbron. Een automaat versluisd alles naar de achterwielen. Exacte prestaties wil Rover pas bij de commerciële lancering prijsgeven. Voorlopig moeten we het doen met een top van ‘meer dan 240km/u’ en een acceleratietijd van 0 naar 100km/u in ‘minder dan 7 seconden’. In de UK start de verkoop in mei. De rest van Europa volgt in de zomer.