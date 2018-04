Op komst: Renault Modus

Door: BV

R

enault stelt in Genève de Modus voor. Een concept die -dichter dan gebruikelijk het geval is- aanleunt bij het definitieve productiemodel dat in september op het Autosalon van Parijs zal voorgesteld worden. Geen opvolger voor de Twingo, en ook niet voor de Clio, maar een geheel nieuw model dat tussen beide compacte wagens plaats zal nemen. De Twingo blijft dus de instapper terwijl de volgende Clio generatie wat zal groeien.

De 3,79m lange Modus is een echte monovolume, duidelijk herkenbaar als een Renault, maar tegelijk fris en origineel gelijnd. Een groot glasoppervlak verwijst naar het uitzonderlijk ruime interieur waarmee Renault wil uitpakken. De concept heeft recht op grote 17-duimsvelgen en gelakte bumpers en beschermstrips. Aparte stijlkenmerken zijn de surftail (de lichte golfbeweging in de daklijn die de achterpartij benadrukt) en de druppelvormige plooilijnen op de flank. Die lijn bepaald ook de positie van de spiegels, de deurklinken en loopt door tot op de bolle koffer, waar ze bij de originele achterste lichtunits aansluit.

Het interieur valt op door de aangename, ronde vormen en de zuivere eenvoud van het ontwerp. Knoppen en hendeltjes zijn tot een minimum beperkt, waardoor het geheel erg overzichtelijk en sober overkomt. Een prettige indruk die door Renault wordt versterkt door gebruik te maken van zacht aanvoelende plastics. Het instrumentenbord bevindt zich net als bij alle andere monovolumes van Renault, centraal bovenop het dashboard. Het bestaat uit een digitale teller en snelheidsmeter in een duidelijk afleesbaar, minimalistisch ontwerp dat in een zilverkleurig paneel huist. Het geheel is lichtblauw verlicht omdat dat duidelijk afleesbaar is en harmonieert met de ijsblauwe metallic koetswerkkleur. De zetels zijn bekleed met een nieuwe stof die met inktjettechnologie bedrukt kan worden. De bekleding bestaat dan ook niet uit een patroon, maar is een fotografische weergave van een landschap, dat de inzittenden met hun voeten op de grond en hun hoofd in de wolken plaatst. Letterlijk bijna, want de hoofdsteunen zijn bedrukt met wolken, wat volgens de constructeur uit Boulogne Billancourt een perfecte overgang vormt tussen het interieur en het volledig in glas uitgevoerde dak (dat zal sneuvelen op de productieversie). De Fransen beloven ook ‘best-in-class’ hoofdruimte, 226mm knieruimte achteraan en 1345mm elleboogruimte achteraan. De achterbank is over 17cm verschuifbaar waarbij de prioriteit afhankelijk van de positie gegeven wordt aan koffer- of interieurruimte. Ze biedt plaats aan twee of drie inzittenden. Als de bank achteruit geschoven wordt, dienen de buitenste zitplaatsen immers naar elkaar toe te schuiven om tussen de wielkasten te passen. Het zitoppervlak van de middelste zitplaats komt dan omhoog en vormt een comfortabele armsteun.

De kofferklep kan op twee manieren geopend worden; als een conventionele klep omhoog, of enkel het onderste deel (handig in kleine ruimtes), dat dan naar beneden klapt. De Modus heeft ook een speciaal ontwikkeld fietsrek, dat in de koffer opgeborgen kan worden, plaats biedt aan twee fietsen en bevestigd wordt in speciale punten in de bumper en het chassis.

Modus heeft een 1.6l benzinemotor met 115pk onder de kap. Vermoedelijk wordt dat de topper in het gamma. Renault belooft ook enkele nieuwigheden in het segment te introduceren. Het prototype gebruikt alvast LED-technologie voor de achterlichten en heeft vooraan meedraaiende bi-Xenonkoplampen.