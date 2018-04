Chevrolet Corvette Convertible

Door: BV

p 4 januari van dit jaar onthulde Chevrolet de zesde generatie van de Corvette, die sinds 1953 een Amerikaans icoon is, op het Autosalon van Detroit. In Genève is het de beurt aan de Convertible. Die krijgt net als de Coupe een nieuwe 6.0l V8 (400pk) onder de kap.

Van bij het begin van de ontwikkeling werd rekening gehouden met een open variant, waardoor de koetswerkstijfheid en de rijeigenschappen bij deze open variant dus nauwelijks gecompromitteerd zouden worden. Ondanks een hoger uitrustingsniveau en een toegenomen rigiditeit weegt deze Convertible met een leeggewicht van 1451kg 22kg minder dan zijn voorganger, die wel 12,5cm langer was. Een besparing van 3,9kg werd gerealiseerd in de constructie van de handmatig te bedienen kap.

Voor het eerst sinds 1962 zal Chevrolet ook weer een elektrisch bediende kap aanbieden. Die weegt slechts 6,4kg meer en opent met een druk op de knop in 18 seconden. De glazen achterruit is bijna een 20% groter dan bij de vijfde generatie wat de zichtbaarheid naar achteren toe gevoelig verbetert. Chevrolet zal de stoffen vouwkap aanbieden in drie kleuren; zwart, beige en grijs. Net als bij de Coupe kan geopteerd worden voor een standaardophanging, de Magnetic Selective Ride Control adaptieve ophanging of de Z51 sportophanging.

De productie van de Corvette Convertible begint in de herfst van dit jaar. In de VS zal de Coupe dan reeds verkrijgbaar zijn. De gesloten versie wordt ten vroegste in oktober in Europa verwacht.