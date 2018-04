SUV-variant Fiat Idea

Door: BV

orig jaar ging op het Autosalon van Genève de Fiat Idea in première. Dit jaar stellen de Italianen op hun stand een concept voor van een SUV-variant; de Idea ‘5terre’.

De concept is afgeleid van de basis-Idea maar werd op tal van punten gewijzigd. Door een aanpassing van de ophanging werd de bodemvrijheid gevoelig verhoogd, het front kreeg een andere look met nieuwe bumpers, een stoere grille en druppelvormige koplampen. Het profiel onderscheidt zich van de reguliere Idea door de aanwezigheid van dikke kunststof beschermprofielen. Achteraan vinden we ronde lichtunits die door een zilverkleurige band met elkaar verbonden worden en een derde stoplicht dat in de opvallende V-vormige dakrails is ingewerkt. Zichtbare metalen beschermplaten moeten de permanente vierwielaandrijving waarmee de ‘5terre’ is uitgerust, beschermen.

Het interieur is uitgevoerd in dezelfde warme kleuren als het exterieur; goud en groen. De band met de natuur wordt benadrukt door het gebruik van natuurlijke materialen. Alcantara en leder enerzijds, maar ook kokosmatten voor de bekleding van de vloer en de bagageruimte. Het bovenste deel van het dashboard kreeg een speciale behandeling waardoor het zacht en poreus aanvoelt. De knoppen kregen een metaalafwerking die lijkt op gesmolten staal.