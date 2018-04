Peugeot 407 Silhouette

Door: BV

m de wereldpremière van de 407 en de 407SW op het Autosalon van Genève nog meer in de kijker te zetten, toont de constructeur uit Sochaux meteen ook nog een raceversie; de Silhouette. Volgens Peugeot is dat de ultieme wagen voor de autosportliefhebber; geschikt voor weggebruik, maar zonder aanpassingen inzetbaar op circuit.

De basis is een buizenchassis met een centraal gemonteerde atmosferische V6-motor met een inhoud van 2946cc en een dubbele wishbone voorophanging en een achterophanging met anti-rolstangen. De lichtgewicht koolstofkoets, voorzien van talrijke aërodynamische accenten is 1,90m breed, 4,67m lang en 1,37m hoog. De voorophanging is instelbaar voor gebruik op circuit. De bestuurder kan tijdens het rijden de vrije hoogte tot 4cm verlagen. De krachtbron stuurt 320pk via een sequënteel bediende zesbak naar de achterwielen, voorzien van 265x30 rubber op 19-duimsvelgen. Die duwen de Silhouette in 4,5sec naar 100km/u. De kilometer vanuit stilstand neemt amper 22,9sec in beslag. De topsnelheid is nog niet vrijgegeven. Een communicatieve tandheugel stuurinrichting en 235/35 banden, eveneens op 19-duims lichtmetaal, zijn verantwoordelijke voor de uitstekende stuureigenschappen van het studiemodel.

Binnenin vinden we een uiterst sober dashboard, met een kort sportstuurtje en twee LCD-schermpjes die alle informatie groeperen. Op het scherm in het stuurwieltje kunnen, via satelliet, schema’s van het circuit weergegeven worden. Zo kan de bestuurder de bocht en de ideale lijn bekijken en vergelijken met zijn eigen traject. De twee inzittenden kunnen plaatsnemen in diep uitgesneden racekuipjes voorzien van vierpuntsgordels.