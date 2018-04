Snelle Ford Fiesta in de maak

Door: BV

et de ‘orignele’ opgepepte Fiësta in het achterhoofd -de XR2 uit 1981- en met het oog op de enthousiaste ontvangst van de in 2001 voorgestelde RallyeConcept, zal Ford een nieuwe sportieve topversie van de Fiesta uitbrengen. Die wordt in Genève voorgesteld, maar komt pas tegen het eind van het jaar in de showroom. De uitvoering krijgt de toevoeging “ST”, wat staat voor Sports Technologies. In tegenstelling tot de Focus ST-170 en de Mondeo ST-220, krijgt de Fiësta geen nummer in de type-aanduiding.

Zoals het een auto met sportieve inborst betaamt, heeft de Fiësta ST een agressievere voorbumper met grotere luchthappers, discrete zijskirts en een hertekende achterbumper. Andere kenmerken zijn de in koetswerkkleur uitgevoerde beschermstrips, deurklinken en spiegelhuizen. 11-Spaaks lichtmetaal met een doorsnede van 17-duims en laagprofielbanden ronden de sportieve transformatie af. Ook binnenin werd de cabine met een ST-saus overgoten. De nieuwe sportzetels, in zwart leder met centrale delen in rode stof, zijn ongetwijfeld het meest in het oog springende onderdeel. Verder noteren we nog metalen inlegstukjes allerhande, een aangepast instrumentenbord, sportstuur, metalen pedalen en een nieuwe versnellingspook.

Onder de kap komt een 2-liter benzinekrachtbron die 150pk sterk is, maar meer wil Ford niet kwijt. Pas dicht bij de lancering zullen de prestaties bekendgemaakt worden. Zeker is wel dat de Fiesta ST in de spurt naar 100km/u minstens twee volle seconden sneller wordt dan de huidige topversie met 1.6l benzinemotor. Voor minder doet de constructeur het niet.