Alfa Visconti studie van Italdesign

taldesign toont in Genève een studie van een mogelijk nieuw vlaggenschip van Alfa-Romeo. Een model van 1,9m breed en net geen 5m lang dat de naam Visconti kreeg en tal van elementen bevat die we zullen terugvinden bij toekomstige Alfa-modellen. Zo staat de Visconti op het onderstel dat gebruikt zal worden voor de opvolger van de 156 en de Brera Coupé (de productieversie van de Alfa-sportwagenstudie die Italdesign in 2002 in Genève voorstelde en enthousiast werd onthaald). De 3.2l V6 bi-turbomotor met 408pk zal gebruikt worden voor de Brera die de koetwerkbouwer zelf in beperkte oplage zal bouwen onder de merknaam Alfa Romeo. De snuit zal de nieuwe 157 sieren. Verder heeft de Visconti vierwielaandrijving en vierwielbesturing. Zaken die Alfa Romeo momenteel in ontwikkeling heeft.