Italdesign Toyota Volta

Door: BV

taldesign toont in Genève een sportwagen met Toyota-badge die wordt aangedreven door een hybride motor. Ontwerper Giugiaro wil zo aantonen dat ook deze nieuwe technologie geschikt is voor gebruikt in een sportwagen. Het studiemodel werd Alessandro Volta gedoopt, naar de Italiaanse wetenschapper die de batterij uitvond.

Italdesign-Giugiaro bouwde deze 4,3m lange coupé op een carbon chassis. Een 3.3l V6 motor wordt vlakbij de achteras gemonteerd en gecombineerd met twee elektrische motoren, één voor elke as. Het hybride-systeem is van Toyota en zal gecommercialiseerd worden in de Lexus RX400. De combinatie heeft een totaal vermogen van 408pk. Voldoende voor een acceleratietijd naar 100km/u in 4,06sec en een top van 250km/u. Des te indrukwekkender omdat de ‘groene’ brandstofbesparende technologie de sportwagen een autonomie geeft van 700km met een brandstoftank van amper 52l.

Omdat de benzinemotor vlakbij de aandrijfas zit en er dus geen tranmissietunnel of uitlaatlijn onder het passagierscompartiment door moest, was er geen reden om de wagen te voorzien van een middentunnel. De vloer van de cabine is bijgevolg geheel vlak, wat het voor Italdesign mogelijk maakte om 3 zitplaatsen in te bouwen.