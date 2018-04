Productieversie Mercedes CLS

Door: BV

et is nog maar van het Autosalon van Frankfurt, in september van vorig jaar, geleden dat Mercedes de Vision CLS voorstelde. Een concept car die de dynamische lijnen van een coupé en een berline combineerde. Begin november wist Daimler-Chrysler reeds te melden dat het licht op groen gezet was voor een productieversie, gezien de enthousiaste reacties die het studiemodel uitlokte op de stand van de constructeur in Frankfurt.

Met het model lanceert Mercedes een nieuwe koetswerkvorm; een Coupé met vier deuren. De lijn is immers uitgesproken dynamisch terwijl het zuivere lijnenspel de grote vierdeurs tevens een natuurlijke elegantie geven. Elegantie die in het interieur terugkomt. De vormgeving en invulling zijn typerend voor de interieurstijl van de constructeur met de ster. Een lederen stuurwiel en bedieningshendel van de automaat zullen standaard zijn, net als een gedeeltelijk lederen bekleding van het zitmeubilair. Het interieur zal eveneens aangeboden worden met drie mogelijke bekledingsopties in leder en vier tinten. Behalve de betere toegankelijkheid van de achterste zitplaatsen in vergelijking met een conventionele coupé, biedt de CLS ook opvallend veel ruimte voor alle inzittenden. Zo bedraagt de elleboogruimte 1,47m en is de zitruimte achteraan (van aan de rug van de voorzetels tot de rugleuning van de achterzetels) 83cm groot. De nieuw ontwikkelde voorzetels zijn elektrisch verstelbaar en kunnen optioneel voorzien worden van een actieve ventilatiefunctie. Ook dynamische multicontourzetels horen tot de mogelijkheden. Deze laatste hebben steunvlakken met opblaasbare luchtkussens die, afhankelijk van de situatie, automatisch de uitgeoefende druk variëren zodat je als inzittende steeds optimaal op je plaats wordt gehouden. Mercedes belooft tevens een bruikbare kofferruimte met een inhoud van 505l.

Onder de kap komen twee benzinemotoren. De eerste is een 272pk V6 die de CLS 350 zal aandrijven. Deze krachtbron levert reeds bij 2.400t/min. een maximumkoppel van 350Nm. In combinatie met de 7G-TRONIC zeventrapsautomaat, die standaard is voor alle uitvoeringen van de CLS, haalt het model al na 7,0sec. een snelheid van 100km/u. Het gemiddeld verbruik zou beperkt blijven tot 10,1l/100km. Tot de basisuitrusting van deze uitvoering zullen onder meer automatische klimaatregeling THERMATIC, een audio-installatie, parametrische stuurinrichting en lichtmetalen 17-duimsvelgen met 245/45-rubber horen.

De tweede uitvoering is de CLS 500 die wordt aangedreven door een V8 die goed is 306pk en 460Nm. Voldoende voor een elektronisch begrensde topsnelheid van 250km/u en een sprinttijd voor de verplichte discipline van 0 naar 100km/u van 6,1 seconde. Tot de meeruitrusting van de 5-liter horen een pneumatische ophanging AIRMATIC DC, automatische comfortairconditioning THERMOTRONIC en lichtmetalen 18-duimsvelgen met 245/40 banden.

De veiligheidsuitrusting is, zoals verwacht, rijkelijk. Mercedes monteert onder meer frontale-, zijdelingse- en hoofdairbags, gordelspanners en spankrachtbegrenzers op alle zitplaatsen, een SBC-remsysteem en ESP van de laatste generatie. Veiligheidsvoorzieningen die desgewenst aangevuld kunnen worden met het PRE-SAFE systeem dat de constructeur op de S-Klasse introduceerde. Dat herkent de mogelijkheid van een ongeluk en bereid de inzittenden daar op voor, onder meer door de gordels op voorhand op te spannen.

Mercedes zal tevens bijna alle recent gelanceerde technologische systemen aanbieden om desgewenst het comfort en het rijplezier te verhogen. Het gaat onder meer om bixenonkoplampen met actieve bochtverlichting, afstandsregeling DISTRONIC, het bedienings- en weergavesysteem COMAND APS met DVD-navigatiesysteem en het sleutelloze ontgrendel- en startsysteem.

Als alles volgens plan verloopt staat de CLS vanaf de herfst van 2004 bij de dealers.