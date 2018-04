Toyota MTRC

Door: BV

e Europese designafdeling van Toyota heeft ter gelegenheid van het Salon van Genève weer wat nieuws bedacht: de MTRC. Dat is kort voor Motor Triatlon Race Car. Een sportauto dus, maar dan wel één die bijna overal inzetbaar is. ‘Triatlon’ staat immers voor de drie verschillende ‘disciplines’ waarvoor de wagen gebruikt kan worden. Een instelbare ophanging en rijhoogte maken de tandem-tweezitter immers geschikt voor off-road, weg- en circuitgebruik. Toyota kan dat realiseren door voor de aandrijving, op de vier wielen, gebruik te maken van in de wielen geïntegreerde elektromotoren. Dat is niet bepaald goed voor het niet-afgeveerde gewicht, maar het laat wel een maximale flexibiliteit toe, zowel in de aandrijflijn als bij het ontwerp van het koetswerk. Een brandstofcel genereert de nodige elektrische spanning.