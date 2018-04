Fiat Multipla facelift

Door: BV

iat gaat de controversiële Multipla, die sinds 1998 op de markt is, opfrissen. De eigenzinnige volumewagen met plaats voor zes inzittenden op slechts twee zetelrijen krijgt anno 2004 een nieuwe snuit en achterpartij. Het model levert daarbij aan originaliteit in om de styling toegankelijker te maken voor een groot publiek.

De dubbele trap vooraan -ook wel eendensnuit genoemd- , met een extra set lichten net onder de voorruit, verdwijnt ten voordele van een uitgesproken duikende snuit met geprononceerde plooilijnen op de motorkap. De quasi ronde lichtunits vooraan zijn vervangen door meer conventionele lichtblokken in de stijl van de recent gelanceerde Fiat Idea. De bestaande grille moest plaats ruimen voor een exemplaar in de nieuwe stijl van de constructeur, met een rond centraal logo en twee horizontale chroomstrips aan weerszijden. De voorbumper, ten slotte, is ook geheel nieuw en bestaat uit drie grote horizontale luchthappers.

Op de flanken werd de opvallend lage gordellijn, die van binnenuit een goed zicht garandeert, behouden. De enige nieuwigheid is dat de dorpelbeschermers en de stootstrips voortaan bij alle versies uitgevoerd zijn in koetswerkkleur. Achteraan noteren we een nieuwe bumper, gewone rechthoekige lichtunits en een hertekende kofferklep. Binnenin veranderde er niets op de obligate opfrisbeurt van de stofjes na. Je neemt er dus nog steeds plaats in zes individuele zetels, met een bagageruimte van minimaal 430 en maximaal 1300l.

Het aanbod zal bestaan uit twee uitrustingsniveaus en 10 kleuren. Tijdens de tweede helft van dit jaar mogen we het model bij de dealer verwachten.