Compacte SUV van Hyundai

Door: BV

I

n Genève zal Hyundai haar nieuwste aanwinst voorstellen. Het gaat om de Tucson die na de Santa Fe (die in 2000 werd gelanceerd) de tweede SUV wordt in het gamma van de Koreaanse constructeur. Net als de reeds genoemde Santa Fe is deze Tucson op Amerikaanse leest geschoeid. De Koreanen zijn alvast rechtlijnig wat hun naamgeving betreft, want ook Tuscon is een Zuidwestelijke Amerikaanse stad. De Tucson, gebaseerd op de nieuwe Kia Sephia, is met een lengte van 4,32m, een breedte van 1,79m en een hoogte van 1,68m compacter dan de Santa Fe. De constructeur wil het model dan ook uitspelen tegen verkoopstoppers als de Toyota RAV4.

Voor de aandrijving zal een 2.0-liter CVVT viercilinder benzinemotor, een 2.7l V6 benzinemotor of een 2.0CRDi-dieselmotor zorgen. De diesel zal optioneel leverbaar zijn met een automatische Shiftronic-transmissie. Zowel voor- als vierwielaandrijving zal, naargelang de uitvoering, beschikbaar zijn. De elektronisch geregelde vierwielaandrijving is een primeur voor Hyundai. In normale omstandigheden gaat alle kracht (99%) naar de voorwielen, waardoor de Tucson het weggedrag van een berline zou moeten benaderen. Als gripverlies optreedt, wordt tot 50% van de aandrijfkracht naar de achterwielen gestuurd. Hyundai belooft alvast een uitgebreide standaarduitrusting met o.m. 6 airbags.