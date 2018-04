BMW 5-Reeks Touring

Door: BV

p het Autosalon van Genève zal BMW de nieuwe 5-Reeks Touring voorstellen. Daarvan heeft de constructeur nu de eerste gegevens bekendgemaakt. De vormgeving neemt vanzelfsprekend de stijl over van de 5 Sedan, dus tot aan de B-stijl zijn beide wagens identiek. De constructeur uit München levert een break af die dynamisch oogt, voornamelijk dankzij de plooilijnen op de flanken. Zonder heil te zoeken in een opvallend schuin geplaatste achterruit, wat van belang is voor de belaadbaarheid. Door het nieuwe Bangle-lijnenspel oogt de nieuwe 5 Touring eleganter dan zijn voorganger, ook al namen de buitenafmetingen -zoals gebruikelijk- toe. Als het exterieur in vergelijking met de voorganger groter is en de wielbasis toeneemt mag je ervan uit gaan dat ook het interieur een sprong vooruit maakt, zoals bij de Sedan het geval is.

De bagageruimte neemt in vergelijking met het vorige model toe met niet minder dan 90l, naar een capaciteit van 500l. Uiteraard is de achterbank neerklapbaar waardoor het laadvolume toe kan nemen tot maximaal 1.650l. Als je opteert voor run flat banden doet de constructeur er nog eens 35l kofferruimte bovenop omdat de plaats van het reservewiel uitgespaard wordt. BMW besteedde veel aandacht aan het comfort. Zo zal de ophanging achteraan steeds luchtgeveerd zijn, waardoor zowel de rijhoogte als het comfort lading-onafhankelijk worden. Ongetwijfeld een antwoord op Mercedes’ volledig luchtgeveerde E-Klasse. De achterruit van de kofferklep kan afzonderlijk geopend worden en de kofferklep opent elektrisch met een druk op de knop van de afstandsbediening. Als de koffer geopend wordt rolt het afdekgordijn ook al automatisch uit de weg. Handig allemaal.

In eerste instantie zal de 5 Touring aangeboden worden in combinatie met vier motoren. Het gaat om de 192pk sterke 525i en de 333pk sterke 545i. Dieselen kan met twee zescilinders; de 177pk sterke 525d en de 218pk sterke 530d. De marktintroductie volgt nog deze lente. Tegen het einde van het jaar komt een 535d het gamma verrijken, zowel bij de Sedan als de Touring. Deze nieuwe krachtbron zal dik 270pk sterk zijn en de ‘5’ in 6,6 seconden naar 100km/u stuwen. Hoeveel de Touring zal kosten is nog niet geweten.