Onthuld: de nieuwe Audi A6

Door: BV

B

ij Audi is het Autosalon van Genève het toneel voor de wereldpremière van de nieuwe A6. Het nieuwe model staat voor een eerder voorzichtige designevolutie, met nog steeds duidelijk herkenbare vormen binnen gewijzigde koetswerkproporties. Het nieuwe model werd immers niet minder dan 12cm langer en meet nu 4,92m. De hoogte nam met 0,6cm toe naar 1,46m terwijl de breedte met 5cm toenam. Daardoor ziet het model er wat lager en gestroomlijnder uit. Een met 8cm verlengde wielbasis zal het interieur ter goede komen. Het meest opvallende stijlkenmerk van deze A6 is de snuit. Die krijgt immers de configuratie zoals die reeds werd voorgesteld op de Nuvolare concept car en werd gecommercialiseerd op de A8. Om het publiek te laten wennen wellicht, want enkel de A8 W12 kreeg de nieuwe snuit. Tot nu... De afgerondde trapeziumvorm van de chroomlijst die twee radiatorroosters en een uitsparing voor de montage van de nummerplaat groepeert, domineert de snuit van deze nieuwe A6. Een andere primeur is de introductie van daglichten die samen met Xenonlichten zeer weinig energie gebruiken en daarom geen invloed hebben op het brandstofverbruik. Audi zal ook adaptieve bochtverlichting aanbieden.

In het interieur valt meteen het ontbreken van de handrem op. De fabrikant maakt voortaan immers gebruik van een elektro-mechanische handrem die dus middels een druk op de knop bediend wordt. De mosterd voor het hele interieur werd bij de A8 gehaald (inclusief de MMI-interface), en dat is uiteraard geen slechte zaak. De centrale console neigt wat naar de bestuurder, voor een sportievere indruk, en de middenconsole is breed, functioneel en heeft een ruime armsteun. De layout van het instrumentenbord met twee grote en twee kleine ronde analoge tellers is typerend voor Audi. De langere wielbasis levert binnenin een toename op van de beenruimte vooraan en de knieruimte voor de achterpassagiers. De kofferinhoud bedraagt 546l, bij zowel de voorwielaangedreven als de quattro-versies.

De A6 zal aanvankelijk vijf verschillende krachtbronnen aanbieden. Geen enkele motor wordt gewoon overgenomen uit de huidige generatie. De top van het gamma zal uitgemaakt worden door een 4.2l V8 met 335pk en 420Nm. De andere benzinemotoren zijn een 255pk en 330Nm sterke 3.2 V6 met directe injectie (FSI) en een 2.4 V6 die 177pk en 230Nm levert. Dieselen kan met de 140pk en 320Nm sterke (vermoedelijk 136pk in België) 2.0 TDI en een 3.0 TDI V6 met 225pk en 450Nm. Alle motoren voldoen aan de Euro4-norm en worden standaard gekoppeld aan een zesbak (manueel of automatisch afhankelijk van de motorversie). De top van zowel het benzine- als dieselgamma heeft recht op quattro vierwielaandrijving. Dat is een optie voor de 3.2 V6 FSI.

De stalen koets is 34% stijver dan die van de huidige A6. Dat levert voordel op wat veiligheid, geluid én rijeigenschappen betreft. Het onderstel maakt gebruik van een multi-link voorophanging en een zelfsporende achterophanging die wordt overgenomen uit de A8. Luchtophanging zal vanaf 2005 een alternatief vormen voor de standaard aanwezige conventionele veren.