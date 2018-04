Mitsubishi CZ3

Door: BV

M

itsubishi zal in Genève niet alleen de productieversie van de nieuwe Colt 5-deurs voorstellen, maar ook de CZ3 aan het publiek tonen. Dat is een sportiever georiënteerde Colt 3-deurs. Het is een prototype dat echter nauwelijks nog wijzigingen zal ondergaan alvorens het in productie gaat. De Franse Olivier Boulay tekende voor het dynamische ontwerp. Technisch zal de driedeurs omzeggens gelijk zijn aan de vijfdeurs die op zijn beurt het onderstel en de motoren deelt met de smart forfour.