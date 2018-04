Daewoo Nubira Wagon

Door: BV

e Koraanse GM-dochter Daewoo zal in Genève de break-uitvoering van de vorig jaar gelanceerde Nubira voorstellen. Deze 4,56m lange, 1,72m brede en 1,46m hoge middenklasser heeft een bovengemiddelde interieurruimte en een bagageruimte van 400l die middels een standaard 40/60 gedeelde achterbank uitbreidbaar is tot 1.400l. In het interieur, dat wat stijlkenmerken van de recent voorgestelde Lacetti overneemt, zijn niet minder dan 25 opbergmogelijkheden voorzien.

De Nubira Sedan werd door Pininfarina getekend. Het is echter het GM Daewoo design center in Bupyong (Zuid-Korea) dat tekende voor het lijnenspel van deze afgeleidde. De snuit wordt bepaald door een verchroomde radiatorgrille en grote heldere koplampen. De achterlichten zijn smal en verticaal opgesteld om een maximale toegang te kunnen garanderen.

De Nubira Wagon zal leverbaar zijn met twee moderne viercilinder benzinemotoren. Een 1.6 die goed is voor 109pk (topsnelheid: 179km/u) en een 1.8l die 122pk sterk is. Deze laatste haalt een top van 183km/u. De motoren worden gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak. De 1.8 kan tegen een meerprijs ook gekoppeld worden aan een viertrapsautomaat van fabrikant ZF.