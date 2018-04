Lancia's compacte monovolume

Door: BV

e afgelopen drie jaar heeft Lancia op het Autosalon van Genève telkens een nieuw model kunnen voorstellen. In 2001 was dat de Thesis, in 2002 de Phedra en vorig jaar was het de beurt aan de nieuwe Ypsilon die intussen al meer dan 60.000 afnemers vond. Dit jaar doet Lancia meer dan een vervanger voor een bestaand model voorstellen; het gamma wordt immers uitgebreid met een compacte monovolume. Die is gebaseerd op de Fiat Idea. Aan de flanken werd niet geraakt, maar de MPV kreeg wel een nieuwe snuit en achterzijde. Stilistische wijzigingen die ervoor zorgen dat de nieuwe telg geheel past bij de nieuwe stijl van de Italiaanse constructeur. Net als bij de Ypsilon, waar het uiterlijk het meeste gelijkenis mee vertoont, zijn de klassiek vormgegeven bumpers van de Idea vervangen door contrasterende kunststoflatten. De achterpartij krijgt een meer uitgesproken kofferklep en een vloeiende overgang met de lichtunits. Door de aanpassingen wordt het model enkele centimeters langer dan het Fiat-broertje.

Naar goede gewoonte nam Lancia ook het interieur onder handen. Dat bulkt nu weer van het leder en Alcantara. Ook de kunststoffen voor het dashboard zijn van betere kwaliteit, terwijl Lancia’s Connect NAV+ systeem (optioneel) de interface voor elke Lancia-gebruiker herkenbaar maakt. De aanpassingen aan het interieur hebben overigens geen enkele invloed op de functionaliteit. Daaraan werd niet geraakt. Het motorenpallet zal naar alle waarschijnlijkheid nagenoeg identiek zijn aan dat van de Idea. Lancia zal in elk geval al de 1.9 en 1.3JTD voorstellen. Een nieuwigheid is dat deze laatste gekoppeld is aan een gerobotiseerde versnellingbak. De optielijst zal net als bij de Ypsilon zaken bevatten die zelden in deze klasse voorkomen. We denken dan aan 16-duims lichtmetaal, navigatiesysteem, airco met twee temperatuurszones en een Skydome glazen dak. Lancia heeft nog niet bekendgemaakt hoe het model zal heten, maar sommige bronnen suggereren “Enea”.