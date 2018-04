Stoere Citroën C3

Door: BV

p het Autosalon van Bologna toonde Citroën de C3 X-Treme aan het publiek. Deze studie, waarvoor de inspiratie werd gevonden in de wereld van de SUV’s, is intussen in een productieversie gegoten. Die zal luisteren naar de naam C3 X-TR en wordt op het Autosalon van Genève gepresenteerd. De commercialisering is voorzien voor de lente van dit jaar.

Om deze C3 de stoere uitstraling te geven worden de bumpers voor- en achteraan uitgevoerd in donker stootvast plastic. Ook het radiatorrooster bestaat uit dat materiaal. Verder noteren we nog spatbordverbreders en beschermprofielen aan de zijkant. Een aluminiumkleurige behuizing voor de standaard mistlichten in de voorbumper en een aluminiumkleurige decoratie op de achterbumper zorgen voor een vleugje verfijning. De dakrails zin ook standaard. Ze zijn in staat een daklast te dragen en kunnen omgevormd worden tot een systeem met twee dwarslatten (de zilverkleurige latten zijn verwijderbaar en kunnen dwars gemonteerd worden). Koplampen met helder afdekglas en lichtmetalen velgen zijn eveneens standaard.

In het interieur zit het verschil voornamelijk in de meeruitrusting. Zo krijgt de X-TR een Pack Kids (met o.m. wegklaptafeltjes), Moduboard (de indeelbare koffer) en het stuurwiel van het type C3 Pluriël. Manuele airco en een CD-speler zijn ook steeds aanwezig.

Citroën gaat het model enkel aanbieden in combinatie met de krachtigste dieselversie; de 92pk en 200Nm sterke 1.4HDI. Deze C3, die door de koetswerkaddenda overigens 2cm breder en 9cm hoger werd, haalt een top van 180km/u en spurt desgewenst naar 100km/u in 11,7sec. Schakelen gebeurt steeds middels een handbediende bak met vijf verhoudingen. Deze degelijk ogende versie is enkel bedoeld voor stedelijk en occasioneel avontuurlijk gebruik, net als de Rover Streetwise. Aan de aandrijving of de ophanging veranderde helemaal niets, dus je rijdt je met de X-TR net zo snel vast als met eender welke andere C3. Het prijskaartje bedraagt € 17.150.