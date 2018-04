Wereldpremière Alfa 156 Crosswagon

Door: BV

lfa Romeo zal half 2004 een vierwielaangedreven versie van de 156 Sportwagon lanceren. Deze Crosswagon krijgt een aangepaste ophanging met een 6cm hogere rijhoogte voor verbeterde terreineigenschappen. Het uiterlijk wordt aangepast met specifieke lichtmetalen velgen en hertekende voor- en achterbumpers. Die zijn uitgevoerd in zwarte kunststof met metaalaccenten een grotere bescherming moeten geven. De zijprofielen en dakrails zijn bekleed met hetzelfde materiaal. Het aluminium zorgt meteen ook voor hoogtechnologische, sportieve look. Het interieur zal herkenbaar zijn aan een nieuw instrumentencluster en een in de achteruitkijkspiegel ingewerkt kompas.

De aandrijfkrachten worden op de vier permanent aangedreven wielen overgebracht door drie differentiëlen. Een Torsen C-differentieel verdeelt de aandrijfkracht constant over de voor- en achteras zodat de wielen die het meeste grip hebben de meeste kracht toebedeeld krijgen. In normale omstandigheden krijgen de achterwielen echter het grootste deel van het koppel te verwerken. Samen met een aangepaste ophanging moet dat het door Alfa zo begeerde sportieve weggedrag veilig stellen. Onder de kap huist een 1.9l Multijet common-rail diesel van de tweede generatie. Die is goed voor 150pk bij 4.000t/min en 305Nm koppel bij 2.000t/min. De bijpassende versnellingsbak is een sportief gespreid handgeschakeld exemplaar met zes verhoudingen.