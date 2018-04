1.6 HDI en opfrisbeurt voor Picasso

Door: BV

anaf 1 maart brengt Citroën de Xsara Picasso HDi 110 op de markt. Tegelijk krijgt het model een bescheiden opfrisbeurt. De nieuwe compacte dieselmotor is het resultaat van een samenwerking tussen PSA en Ford. De Picasso is de eerste Citroën die de nieuwe krachtbron onder de kap krijgt. De 1560cc is goed voor 110pk bij 4.000t/min. en een maximumkoppel van 240Nm bij een gunstige 1.750t/min. Met een overboost-functie stijgt het koppel zelfs tijdelijk tot 260Nm. Gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak haalt de Xsara Picasso (1313kg zwaar) 100km/u na 11,9sec. Het verbruiksgemiddelde bedraagt 4,9l/100km. De motor voldoet aan de Euro 3-norm. Vanaf april zal een versie beschikbaar zijn met partikelfilter die voldoet aan de Euro 4-norm.

De voorzijde van de Picasso evolueert met een nieuwe gewelfde motorkap, lichtblokken die een andere uitdrukking geven, een hertekend radiatorrooster met groter merkteken en een nieuwe bumper waarin vooral de horizontale lijnen de boventoon voeren. Achteraan zijn de wijzigingen subtieler. Een nieuw logo, een hertekende bumper en een ander glasoppervlak voor de lichtunits. Een nieuwe buitenkleur en nieuwe wieldoppen en velgen maken het plaatje compleet. De Exclusive- en Oxygen-uitvoering (de laatste is die met de partikelfilter) krijgen ook chroomaccenten.