Fiat '500' komt terug

ijna dertig jaar geleden beëindigde Fiat de productie van de 500, na meer dan 3,3 miljoen verkochte exemplaren. Maar het ziet er naar uit dat het sympathieke bolhoedje een tweede leven krijgt. Op het Autosalon van Genève zal Fiat immers de ‘500’ concept, voorlopig nog gekend onder de codenaam ‘199’, voorstellen. Dat is ultracompacte (3,30m lang) stadswagen die door het Centro Style van Fiat werd getekend en de voornaamste stijlkenmerken van de originele ‘500’ overneemt. De snuit is nagenoeg identiek, terwijl de achterzijde onmiskenbaar elementen van de Stilo driedeurs overneemt. Bolle wielkasten en een hoge, oplopende gordellijn geven het model een sportieve, stoere en degelijke uitstraling. De productie zal, als de reacties in Genève positief zijn, naar alle waarschijnlijkheid niet lang op zich laten wachten.

Fiat zou voor de kleinste telg een nieuw onderstel ontwikkeld hebben. Het motorenaanbod zal bestaan uit een 80pk sterke 1.2l, een 95pk sterke 1.4 en een 120pk sterke 1.6. De 1.3JTD common-rail turbodieselmotor van de tweede generatie zal ook aangeboden worden met vermogens van 70, 90, en mogelijk 115pk. Er wordt zelfs gespeculeerd over een 180pk sterke 1.6l turbomotor voor een Abarth-versie. Meer concrete informatie, zoals de definitieve naam, zal Fiat in de aanloop naar het salon bekendmaken.