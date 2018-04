Frisse roadster: Renault Wind

Door: BV



enault zal op het Autosalon van Genève uitpakken met de Wind. Dat is een concept van een 2+1 Roadster die, toeval of niet, ook wat weg heeft van de Nissan 350 Z. Het model is compact, met een lengte van slechts 3,87m, een breedte van 1,75m en een hoogte van 1,26m. De vorm van het model wordt bepaald door twee lijnen. Een eerste definieert de flanken, waar hij vooraan de ronding van de wielkast bepaald en achteraan plooit om de bolling van de kofferklep te vormen. De andere lijn preciseert de vorm van de voorruit en de aansluitende panoramische zijruiten. Zoals steeds werd extra aandacht besteed aan de vormgeving van de lichtunits. Die zijn zowel voor- als achteraan langgerekt. Voor de achterlichten wordt uiteraard gebruik gemaakt van LED-technologie. De Wind staat op opvallende 19-duims velgen met 245/35 Michelin Pilot Sport 2 banden.

Voor het interieur werd rijkelijk gebruik gemaakt van leder van de hoogste kwaliteit. Dat zorgt voor een gevoel van welbehagen. Om ook de sportiviteit te benadrukken zijn er de obligate aluminiumkleurige accenten, waaronder de pedalen. De bediening is alweer een evolutie van het “touch design” dat Renault sedert drie jaar gebruikt. Dat houdt in dat de bedieningsinstrumenten zijn ontworpen met een nadruk op ergonomie, eenvoud en duidelijkheid. In dit geval combineert Renault de functies voor communicatie, muziek, navigatie en services in een enkele bedieningsmodule. Die bestaat uit vier knoppen die samen een cirkel vormen en een extra centrale knop. Met de vier buitenste knoppen wordt het menu geselecteerd. De informatie wordt getoond op een LCD-scherm dat hoog in het dashboard werd ingebouwd. Het instrumentarium bestaat uit een enkele cilinder. De analoge snelheidsmeter staat centraal, terwijl de buitenrand een indicatie geeft van de omwentelingssnelheid en de gevarenzone van het toerentalgebied. Ook kan de positie van de gerobotiseerde versnellingsbak afgelezen worden. Die zesbak wordt bediend via hendels aan het stuurwiel. De bedieningsmodus kan gekozen worden via een conventioneel gepositioneerde selectiepook. Om de in- en uitstap te vergemakkelijken schuiven de instelbare pedalen en het stuur van de bestuurder weg.

Achter de twee voorste inzittenden zit een afdekkap die omgevormd kan worden tot een derde zitplaats. Die is vervaardigd uit carbon, bekleed met schuim en vervolgens leder. Daardoor kan in de Wind, centraal achteraan, een derde inzittende plaatsnemen. De koffer is 232l groot.

Onder de kap zit een atmosferische 2-liter benzinemotor met een vermogen van 136pk en een maximumkoppel van 190Nm. Prestaties heeft de constructeur niet vrijgegeven, maar met een leeggewicht van slechts 850kg mag je ervan uit gaan dat die weinig beschamend zullen zijn.