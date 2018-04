Actiemodel Volkswagen Golf V

Door: BV

aar aanleiding van het dertigjarige bestaan van de Golf wordt in België een speciale serie “30 Years” op de markt gebracht voor de Trendline, Comfortline en Sportline- versies. Die houdt in dat de Trendline-versies zullen uitgerust worden met de Climatic elektronische airconditioning zonder prijssupplement. Voor de Comfortline en Sportline-versies is er een prijsdaling van € 1.100, wat overeen komt met de waarde van de Climatic, die reeds standaard is op deze uitvoeringen.

De specifiek Belgische B2B-uitvoering die eveneens steeds voorzien is van Climatic (naast metaalkleur en een boordcomputer) blijft beschikbaar voor € 100, maar krijgt er parkeerhulp achteraan en een verlichtings- en zichtbaarheidsmodule bovenop. Klanten die al een Golf bestelden, maar nog op de levering wachten, blijven niet helemaal in de kou staan. Voor hen heeft VW een speciale actie in petto.