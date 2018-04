Productieversie Seat Altea

Door: BV

mper vijf maanden na de voorstelling als prototype op het Autosalon van Frankfurt zal Seat de productieversie van de Altea voorstellen. Daarmee introduceert het merk naar eigen zeggen een nieuw concept; de MSV, wat staat voor Multi Sports Vehicle. Dat om te onderlijnen dat de Altea misschien wel een monovolume is, maar dan op z’n minst eentje met een sportieve styling. Deze Altea is ook het eerste geheel nieuwe model sinds de oprichting van de Audi-merkengroep in 2002.

Het ontwerp van deze compacte monovolume, 4,28m lang, 1,77m breed en 1,57 hoog, is gebaseerd op Ibiza en de Leon, maar het front kreeg een grotere grille en in het oog springende lichtunits. Opvallend is de lijn die ontwerper Walter da Silva tekende over de flank. Die start bij de voorste wielkasten en daalt over de beide zijdeuren naar de achterste wielkasten en suggereert dynamisme.

De Altea zal een aantal nieuwigheden in het Seat-gamma introduceren. Dan denken we onder meer aan de FSI-direct ingespoten benzinemotor, de DSG-versnellingsbak met dubbele koppeling, een nieuw ontworpen voorophanging, multi-link achteras, elektro-mechanische stuurbekrachtiging, links/rechts gescheiden airco en ruitenwissers die in de A-stijl weggestoken worden.

Het benzine-aanbod zal bestaan uit een 102pk sterke 1.6 en een 150pk sterke 2.0 FSi. Bij de diesels noteren we een 140pk krachtige 2.0 16v TDI en een 1.9TDI met 105pk. Beide 2-liters worden standaard gekoppeld aan een zesbak, de FSi is ook verkrijgbaar met een Tiptronic met 6 verhoudingen terwijl het de TDI is die optioneel kan gekoppeld worden aan de innovatieve DSG-bak.

De veiligheidsvoorzieningen zullen, al dan niet optioneel, bestaan uit ABS met remkrachtverdeler, tractiecontrole, stabiliteitscontrole en noodremhulp. Bij de passieve systemen noteren we zes standaard airbags en driepuntsgordels voor alle 5 de inzittenden.

De première gebeurt volgende maand op het Autosalon van Genève.