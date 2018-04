Diesel voor Mazda 3

Door: BV

T

wee nieuwe motoren komen binnenkort het Mazda 3-gamma versterken. Een 1.4l benzinemotor wordt de nieuwe instapper en een moderne 1.6l dieselmotor. De specificaties zijn intussen vrijgegeven.

De 1.4 zal 84pk sterk zijn bij 6.000t/min en 122Nm koppel ontwikkelen bij 4.000t/min. Voldoende om de 3 met een handgeschakelde vijfbak naar 100km/u te stuwen in 14,3sec. De topsnelheid bedraagt 169km/u. De 16-klepper beschikt over sequentiële kleppentiming, verbruikt gemiddeld 7,1l/100km en voldoet aan de Euro4-norm.

De nieuwe dieselmotor, door Mazda MZ-CD 1.6 gedoopt, is goed voor 109pk bij 4.000t/min. Daarmee haalt de vijfdeurs 100km/u na 11,5sec. De Sedan is 2 tienden sneller. De topsnelheid bedraagt 182km/u voor de hatchback en 185km/u voor de Sedan. Een maximumkoppel van 240Nm is beschikbaar vanaf 1.750t/min, wat vlotte acceleraties zonder voelbaar turbogat zou garanderen. De krachtbron wordt steeds gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak en neemt genoegen met 5l kostbaar vocht per 100km. De 1.6 dieselmotor die dit voorjaar wordt gelanceerd, voldoet niet aan de Euro4-norm. Een versie met partikelfilter, die wel voldoet, komt deze zomer.