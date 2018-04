Facelift Mercedes C-Klasse

Door: BV

et zat er aan te komen; de Mercedes C-Klasse krijgt een opgewaardeerde uitrusting en technologie en het design wordt lichtjes bijgeschaafd. De huidige C-Klasse werd immers al in mei 2000 gelanceerd. Sindsdien werden er 1,26 miljoen stuks van verkocht. Met de aanpassingen die het model nu te beurt vallen, wil Mercedes nog meer dynamiek, comfort en kwaliteit aanbieden. Op het Autosalon van Genève zal de constructeur dit model voor het eerst aan het grote publiek voorstellen. De lancering van de opgefriste Berline, Break of Sportcoupé volgt nog dit voorjaar.

Nieuw voor deze uitvoering is de grille die bestaat uit drie horizontale lamellen. Die zullen afhankelijk van de uitvoering geperforeerd of in kleur gespoten zijn. De in elkaar overlopende dubbele ovalen koplampen zijn gebleven, maar voortaan standaard voorzien van helder afdekglas terwijl Xenonlampen en actieve bochtenverlichting in de optielijst staan. Om de C-Klasse wat potenter te laten ogen en tegelijk de rijeigenschappen te verbeteren, nam de spoorbreedte toe van 1493 tot 1505mm en zijn alle modellen voortaan standaard voorzien van 16-duims wielen en bredere 205/55 R16-banden. Het interieur is weer helemaal bij de tijd dankzij een nieuwe ontworpen dashboard met heldere verlichting. De nieuwe THERMATIC automatische klimaatregeling zal standaard geleverd worden op alle modellen.

Mercedes wijzigde de afstelling van het chassis, de besturing en de handgeschakelde zesversnellingsbak om deze nieuwe generatie wat sportiever te maken. Het vermogen van de common-rail dieselmotor in de C220CDI nam toe met 7pk tot 150pk. Het motorenpallet wordt tevens uitgebreid met een nieuwe viercilinder compressormotor die goed is voor 192pk. Helemaal bovenaan het gamma komt de nieuwe C55 AMG. Nooit eerder was een achtcilindermotor leverbaar in de C-Klasse. Het topmodel is goed voor 367pk, een koppel van 510Nm en een acceleratie van 0 naar 100km/u in 5,2 seconden.