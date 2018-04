Nieuwe snuit voor MG ZT

Door: BV

A

ls Rover de 75 een opfrisbeurt geeft, wordt ook de MG ZT aangepast. Logisch, want het zijn in feite identieke wagens. De aanpassingen zijn dan ook dezelfde, typische facelift-items als bij de 75, al zorgen enkele details voor een accentuering van het sportieve MG-imago. Zo krijgt deze MG een prominente, agressief ogende grille tussen de nieuwe koplampunits, is de bumper voorzien van meer in het oog springende mistlichten en een spoilertje en vallen de nieuwe grote lichtmetalen velgen op. Net als bij de 75 is de ZT leverbaar in enkele nieuwe koetswerktinten.

Het nieuwe dashboard wordt uitgevoerd in grijs, met optionele donkere eikenhouten details. Ook hier zijn er een nieuw instrumentenbord, met blauwe achtergrondverlichting, een centrale armsteun met opbergvak, een armsteun achteraan en nieuwe stofjes voor de zetelbekleding.