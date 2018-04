Basis-smart roadster 82pk

Door: BV

et het nieuwe roadster-seizoen in het vooruitzicht presenteert smart een nieuwe, goedkopere uitvoering van de smart roadster met 82pk. Deze krachtigste motorversie was tot op heden steeds beter uitgerust dan de 62pk-versie, wat de prijs uiteraard beïnvloedde. Nu kan de roadster 82pk ook in een soberder uitgeruste uitvoering besteld worden. Die heet smart roadster affection. Er zijn zes mogelijke kleuren voor de koetswerkpanelen, de Tridion-veiligheidskooi is steeds zwart en de zetels zijn met een zwarte stof bekleed. Een hardtop en lichtmetalen 15-duims velgen met 185/55-rubber zijn standaard. Opties bieden uiteraard de mogelijkheid om de aankleding aan te passen. Daarin is er voortaan overigens meer keuze omdat smart de opties die vroeger gekoppeld waren in de pakketten Comfort, Safety en Safety Plus voortaan ook apart aanbiedt. Een andere aanpassing voor modeljaar 2004 is dat de roadster-coupé nu net als de roadster beschikbaar is met een standaard soft top. De smart roadster affection is vrijwel meteen leverbaar en kost € 17.700.