Nu al nieuwe Toyota Corolla Verso

e Toyota Corolla Verso zoals die momenteel in de catalogus staat, dateert nog maar van 2001, maar het model met het eigenaardige knikje in de gordellijn voldoet duidelijk niet aan de verwachtingen. Op het autosalon van Genève van dit jaar zal de constructeur dan ook een geheel nieuwe versie voorstellen. Toyota mikt op een nieuw type klanten. Mensen die op zoek zijn naar meer dan alleen maar een gewone familiewagen, aldus de constructeur.

Het was Toyota’s Europese designstudio die instond voor het ontwerp. Daar opteerde men voor een horizontale opdeling van het concept. Alles onder de gordellijn kreeg immers een nadrukkelijk robuuste uitstraling, met onder meer geprononceerde bumpers en zijschorten en klemtoon op de wielkasten. Alles boven de gordellijn is uitgesproken dynamisch, niet in het minst de daklijn en de vorm van de zijruiten.

Het interieur zal voortaan plaats bieden aan zeven inzittenden op drie zitrijen. Voor de vijf achterste zitplaatsen ontwikkelde Toyota een eenvoudig wegklapsysteem. Daarmee kan in een handomdraai een volledig vlakke vloer verkregen worden. De autobouwer had veel aandacht voor de bouwkwaliteit zodat de naden tussen de verschillende panelen tot 90% kleiner worden. Voor het nieuwe gewelfde dashboard worden hoogwaardige kunststoffen gebruikt, wat de kwaliteitsindruk moet versterken. Aluminiumkleurige accenten zorgen voor een hoogtechnologische look.

De nieuwe Corolla Verso zou al vanaf mei te krijgen zijn. Het model zal in Turkije van de band lopen. De constructeur mikt dit jaar nog op een verkoop van 62.000 stuks.