De nieuwe Mitsubishi Colt

p het Autosalon van Genève stelt Mitsubishi de nieuwe Colt voor, waarvan nu de eerste beelden en gegevens vrijgegeven zijn. De Colt is de belangrijkste auto voor Mitsubishi Europe in jaren en het eerste product dat het resultaat is van de alliantie tussen Mitsubishi en Daimler-Chrysler.

In Japan is de nieuwe Colt al sinds november 2002 te koop, maar de Europese versie verschilt daarvan door andere motoren, versnellingsbakken, afstelling van het chassis, stabiliteitscontrole, 16-duims wielen (optioneel), een ander front, een nieuw interieur en dashboard en flexibeler zitmeubilair.

De 3,87m lange Colt zal verkrijgbaar zijn met een 1.1, 1.3 of 1.5l benzinemotor en een nieuwe direct ingespoten 1.5l common-rail dieselmotor, die ontwikkeld werd door Daimler-Chrysler. Bij de transmissies zal er afhankelijk van de motorkeuze geopteerd kunnen worden voor een manuele dan wel automatische versnellingsbak. Binnenin beloofd Mitsubishi veel ruimte en een grote flexibiliteit. De achterzetels zijn dan ook in ongelijke delen neerklapbaar, kunnen verschuiven, neergeklapt of verwijderd worden en de rugleuning is instelbaar. De veiligheid aan boord wordt gegarandeerd door de aanwezigheid van 6 airbags, standaard ABS met remkrachtverdeler en indien gewenst stabiliteitscontrole. In het interieur moet een zacht aanvoelende afwerking, een bekleding van hoge kwaliteit en doorzichtige stijlelementen zorgen voor een moderne, Europese sfeer.

De nieuwe Colt wordt vanaf mei in de verschillende Europese landen gelanceerd. Hij zal naast de smart forfour (met wie hij het onderstel deelt) van de band lopen in het Nederlandse Born.