Facelift voor Rover 75

e 75 werd in 1998 gelanceerd dus het was hoog tijd voor een opfrisbeurt. Die komt er nu. De uiterlijk wijzigde vooral vooraan ingrijpend met nieuwe, gladdere lichtunits, een strakker gelijnde bumper en een grotere Rover-grille. Achteraan zijn de aanpassingen minder ingrijpend; daar werd enkel de bumper onder handen genomen. Nieuwe lichtmetalen velgen, een nieuwe Rover-badge en vier nieuwe koetswerkkleuren maken het lijstje af.

Binnenin introduceert Rover drie afwerkingsniveaus die de eerdere indeling van het gamma vervangen. Elk van deze uitvoeringen, Classic, Connoisseur en Contemporary, heeft een specifieke aankleding. Een duotoon aankleding met inleg in Walnoothout voert er de boventoon, gecombineerd met nieuwe stoffen voor de zetelbekleding. Connoisseur combineert een licht interieur met een inleg in traditionele Britse Eik. De Contemporary-uitvoering is de sportiefste met een overwegend donker interieur en sportzetels.