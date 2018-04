Naam smart SUV bekend

Door: BV

mart heeft de naam van de SUV die in 2006 op de markt zal komen bekendgemaakt. Dit model, waarmee smart haar intrede zal maken op de Amerikaanse markt, zal formore heten. Met die aanduiding volgt smart de logica in de benaming die begon met haar vierzitter, de forfour. De naam heeft een directe link met het gebruik van het voertuig. De City Coupé en ŐCabrio werden onlangs omgedoopt naar fortwo coupé en fortwo cabrio. Met formore benadrukt de constructeur de veelzijdige inzetbaarheid van de SUV.

Begin 2006 start de productie van het nieuwe model in de DaimlerChrysler-fabriek van Juiz de Fora in Brazilië. De fabriek heeft een productiecapaciteit van 60.000 wagens per jaar. De nicheconstructeur verwacht een afzet van 30.000 stuks per jaar voor de VS. De andere helft is voor de kernmarkten waarop het merk momenteel reeds actief is.