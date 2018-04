Wereldpremiere: Renault Traffic Deck’up

Door: BV

p de stand van Renault in Brussel wordt de Traffic Deck’up Concept voorgesteld. Een wereldpremière van een op de Traffic gebaseerd vrijetijdsvoertuig met terreinallures.

De Deck’up behoudt de voorkant van de Traffic, vermoedelijk voor de herkenbaarheid, maar daarachter is alles anders. Om te beginnen werd het model ingekort met 18cm. De wielbasis is 8cm korter. Tegelijk werd het spoor 2,1cm breder. Dat alles had tot doel een compact en robuuster voorkomen te creëren. Om ervoor te zorgen dat de concept ook op het onverhard uit de voeten kan werd de vrije hoogte vergroot. De aandrijving gebeurt permanent op de vier wielen en het is een 2.5dCi dieselmotor met 135pk die de kracht levert. Het profiel is opmerkelijk door de oplopende gordellijn van de tweede deur en natuurlijk de achterzijde die werd geïnspireerd op de Kangoo Break’up concept. De opstelling van de deuren is assymetrisch; aan de bestuurderskant zitten twee conventionele portieren, aan de passagierskant zitten twee tegengesteld openende deuren en ontbreekt de B-stijl.. De achterzijde is open en is zo geconcipieerd dat een gebruik als pick-up mogelijk is, maar het geheel kan ook dienst doen als open-platformwagen voor bijv. fotosafari’s. Doorzichtige glazen panelen sluiten desgewenst het pick-up gedeelte af van het passagierscompartiment.

Anderzijds kan de hele achterbouw ook gebruikt worden voor personenvervoer, in alle comfort met verstelbare zetels voor vier inzittenden, een tafeltje en twee extra uitklapzeteltjes voor een vijfde en zesde passagiers. Het interieur kreeg een aluminium vloer en een specifieke bedrukte stof voor een hoogtechnologische look.