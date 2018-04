Volkswagen Concept T

Door: BV

W toont in Detroit een nieuwe concept car. Dit maal hebben de ontwerpers hun fantasie de vrije loop gelaten voor de ontwikkeling van een sportieve coupé met off-road eigenschappen. Alweer een cross-over dus. Opmerkelijke eigenschappen van de tweezitter zijn de vleugeldeuren. Die klappen naar buiten en tegelijk naar boven. Daardoor wordt de uitstap makkelijker en neemt het geopende portier betrekkelijk weinig plaats in beslag. Een T-bar dak (een targadak met twee uitneembare panelen, maar een blijvende vaste dakverbinding tussen de vooruitframe en de B-stijl) zorgt ervoor dat de T in enkele seconden om te vormen is van een gesloten coupé tot een open tweezitter, zonder aan structurele stijfheid in te boeten. Dat is met name van belang voor het ruigere terreinwerk. Het vooraanzicht wordt gedomineerd door een V-vormige grille die in de bumper geïntegreerd werd. De koplampen zijn geconcipieerd als ogen en lijken tussen de bumpers en de zijprofielen te zweven. Dat versterkt het off-road karakter van het ontwerp. De spatborden hebben grote uitsparingen om de 19-duims wielen voldoende bewegingsruimte te geven. De overhang vooraan werd beperkt, maar die achteraan is nog korter. Ook hier werden de lichten zo geplaatst dat ze lijken te zweven tussen de zijvleugels en de bumper. Opvallende roestvrij stalen uitlaatpijpen zijn in de achterlichtunits geïntegreerd. Een uniek designelement dat ook een praktische kant heeft, omdat de uitlaten nu niet meer de vertrekhoek beperken. Een pijlvormig profiel moet het dynamische karakter van de coupé benadrukken.

Het meest opvallende aspect aan het interieur is de vervangbare binnenaankleding. De aluminium schaalvormige zetels, het dashboard en de deurpanelen zijn uitgevoerd in duurzame materialen als zacht aanvoelende plastics, maar deze ‘outdoor look’ kan door middel van een kliksysteem vervangen worden door een ‘downtown look’. Dan wordt leder gebruikt voor de VW bekleding. Het interieur is ook moduleerbaar, want de hoge achterpartij biedt naar keuze plaats aan een van buitenaf zichtbaar reservewiel, bagage of zelfs een tweede zetelrij en ook hier kan het dak desgewenst verwijderd worden. De informatie wordt tegen de voorruit geprojecteerd (head-up display).

Deze concept wordt aangedreven door een 241pk sterke V6-motor. Die stuurt de krachten naar de wielen via VW’s 4MOTION permanente vierwielaandrijving. De overbrenging is een automaat met tiptronic functie. De Concept T haalt 100km/u in 6,9 seconden en gaat door tot de elektronica er bij 230km/u een eind aan maakt.